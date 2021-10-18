Çiğdem Toker’den "2022 bütçesi" eleştirisi: Çocuğunun açlığını, evi nasıl ısıtacağını düşünen milyonlarla, adeta dalga geçme hali

Sözcü yazar Çiğdem Toker, 2022 bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Hedefler masal gibi” dedi. Toker, 15 Ekim’de Meclis’e sunulan bütçenin hedefler kısmıyla ilgili, “Maliye mutfağında hazırlanan gerekçeler, bürokrasi için alışıldık ifadeler olabilir. Ama çocuğunun açlığını, evi nasıl ısıtacağını düşünen milyonlarla, adeta dalga geçme hali” değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin hedefler bölümündeki, “Refahın tüm toplum kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikalara devam etmek” ifadesini alıntılayan Toker, “Yani toplum zaten refah içinde yüzüyor. Çöp konteynırlarını karıştıran yok. Üniversite mezunları zincir marketlerde kasiyerliğe eyvallah etmiyor. İşte AKP'nin bu refahı topluma yayan politikaları 2022 yılında da devam edecek!” ifadelerini kullandı.

Toker devamında şunları kaydetti:

"İşte AKP'nin bu refahı topluma yayan politikaları 2022 yılında da devam edecek! Bitmedi, yeni bütçe teklifinden bir de şu hedefe bakın: 'Para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü sürdürmek.' Şunu mu anlamalıyız? Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında şahane bir uyum var. Ekonomi yönetimindeki iki temel kurumun bir numaralı isimleri değişmemiş. Başkan Ağbal, Bakan Albayrak aniden gidince kur fırlamamış TL değer kaybetmemiş. Hazine ve Maliye Bakanı'nın görevi bıraktığını Instagram'dan duyurduğu, bu ayrılışın saatlerce haber olamadığı, Merkez Bankası tarihinde ilk kez bunca sık başkanların değiştiği dönemde 'güçlü eşgüdüm' olabiliyor demek."

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