Çiğdem Toker: Demokratik, özerk bir üniversite talebi sonuna kadar meşrudur

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Rektörlüğü'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına karşı öğrenci ve akademisyenlerin bir ayı aşkın süredir protestolarını sürdürdüklerini belirterek, "Demokratik, özerk bir üniversite talebi sonuna kadar meşrudur" düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında, "Tepki ve protestolar barışçıl nitelik taşıyor. Akademisyenlerin her gün düzenli olarak rektörlük binasına arkalarını dönerek gerçekleştirdiği tepkiler de öğrencilerin protestoları da Anayasa'da güvence altına alınan ifade ve gösteri özgürlüğü sınırları içinde kaldı. Ama bu niteliği, kriminalize edilmesine engel olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Toker, "Bu iktidarın işine gelmese de bir gerçeği hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var: Üniversite, ne ilkokuldur ne de lise. Üniversite; yetişkinliğe yol alacak bir gencin, öğrenimini gördüğü disiplinden, meslekten daha öncelikli olarak; demokrasiyi, özgürlüğü, çoğulculuğu, adaleti, bir arada yaşama iradesini, temel hakları öğrenip içselleştirmesinin zeminidir.Üniversitenin sözcük kökeninin 'evrensel' kelimesiyle akraba oluşunun anlamı da tam olarak budur. Sonuç olarak demokratik, özerk bir üniversite talebi sonuna kadar meşrudur. Bu talep siyasetin, sivil toplumun, medyanın, yurttaşların yani hepimizin meselesi olmak zorundadır. Özgür, laik, adaletin hakim olduğu bir ülkede insan gibi yaşamak istediğimizden eminsek tabii." ifadesini kullandı.