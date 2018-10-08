Çiğdem Toker: Büyük otoyolda skandal ek sözleşme; adeta kapitülasyon

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indire­cek Gebze–Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinde halkın çıkarlarına ve 'milli bütçe'ye aykırı çok ağır bir sayfa gizlendiğini savundu. Yazar, proje için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) Otoyol A.Ş. ile yaptığı yap-işlet-devret (YİD )sözleşmesin yanı sıra bir de bankalarla ek sözleşme imzalandığını duyurdu.

"Sayıştay raporuyla belgelendi"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün YİD sözleşmesinin uygulanmasına açıklık kazandırmak ve kredi­törlere ekstradan bilgi vermeyi taahhüt ettiğini aktaran Çiğdem Toker, sözleşmeyle, asli taraf olmayan bankalara fesih hakkı tanındığını bildirdi. Yazar Toker, 'Skandal' dediği sözleşmedeki bilgilerin, KGM'nin 2017 yılı hesaplarını denetleyen Sayıştay raporuyla belgelendiğini kaydetti. "Kredi borcunun Hazine'ce üst­lenilmesi yetmiyormuş gibi bir de kapitülasyon gibi ek sözleş­menin varlığını öğrendik" vurgusu yapan yazar, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'mali di­siplin'i vurguladığı bir günde enteresan oldu tabii" dedi.

"Boratav'ın 'karanlık kaynak' uyarısı"

Toker, yazısında duayen iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav'ın ekonomide yaşananlara ilişkin açıklamalarına yer verdi. Boratav'ın 1994'ten itibaren ekonomik krizleri karşılaştırmalı anlattığını, 94 krizinin tetiklenme biçimi ile bugünkü krizin tetiklenmesi arasında bağ kurduğunu yazan Çiğdem Toker, Profesör Boratav'ın şu açıklamalarını köşesine taşıdı: "Prof. Boratav Hoca, sermaye hareketleri kapsamında kayıtdışı akımların seyrinden söz ederken dedi ki:“2017 yılında eksi 5.5 milyar dolarken, 2018'de 11.6 milyar dolar net giriş var. Merkez Bankası kendine göre bir söylem tutturuyor ama. Bu durum 2008-2009 krizi gibi: Siyasi iktidar ne zaman sıkıntıya girse daima karanlık ve açıklanamayan bazı kaynaklar kriz ortamını hafifletiyor. Bunu nasıl açıklayacağız?”

Çiğdem Toker'in "Büyük otoyolda skandal ek sözleşme" başlığıyla (08 Ekim 2018) yayımlanan yazısına buradan ulaşabilirsiniz