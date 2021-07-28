T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çiğdem Toker: Bütçeye konulan Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderlerine 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok!

28 Temmuz 2021 11:15

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri” 2017'de bütçeye konulmuş ve sadece o ilk yıl 207 bin TL ödenek verilmiş. 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok!" değerlendirmesini yaptı. 

Toker yazısında, "Bütçe kalemlerini inceledim. Mültecilerle ilgili iki gider kalemi var:  Mülteci tahliye giderleri Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri Saygı Öztürk'ün yazısındaki ödenek konulmayan kalem, ikincisi olmalı. Geriye dönük araştırdım. 'Mülteci tahliye giderler', bütçede hep var olan bir kalem. Ancak 'Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri' 2017'de bütçeye konulmuş ve sadece o ilk yıl 207 bin TL ödenek verilmiş. 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok! Bahsettiğim iki harcama kalemini, son 10 yılın bütçelerini inceleyerek tabloya dönüştürdüm (Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı). 'Neden 4 yıldır 1 lira bile ödenek konulmuyor' sorusuyla bitirelim" ifadesini kullandı. 

Çiğdem Tokermültecibütçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24