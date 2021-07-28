Çiğdem Toker: Bütçeye konulan Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderlerine 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok!

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri” 2017'de bütçeye konulmuş ve sadece o ilk yıl 207 bin TL ödenek verilmiş. 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok!" değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında, "Bütçe kalemlerini inceledim. Mültecilerle ilgili iki gider kalemi var: Mülteci tahliye giderleri Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri Saygı Öztürk'ün yazısındaki ödenek konulmayan kalem, ikincisi olmalı. Geriye dönük araştırdım. 'Mülteci tahliye giderler', bütçede hep var olan bir kalem. Ancak 'Mültecilerin güvenlik kuvvetleri nezaretinde bulundurulma giderleri' 2017'de bütçeye konulmuş ve sadece o ilk yıl 207 bin TL ödenek verilmiş. 2017'den bugüne kadar 1 lira bile ödenek yok! Bahsettiğim iki harcama kalemini, son 10 yılın bütçelerini inceleyerek tabloya dönüştürdüm (Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı). 'Neden 4 yıldır 1 lira bile ödenek konulmuyor' sorusuyla bitirelim" ifadesini kullandı.