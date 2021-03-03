Çiğdem Toker: BDDK’ya erişim engelleme yetkisi geliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, tasarruf finans şirketlerine ilişkin yasa teklifiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na erişim engelleme yetkisi geleceğini yazdı.

Toker yazısında, "Tartışmalı maddelerden bir diğeri ise BDDK'ya verilen erişim engeli yetkisi, BDDK, kendisinden izin almadan finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerinde bulunanlar bu faaliyet internet üzerinden olursa erişim engelleme kararı verebilecek." değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun CHP'li üyeleri, teklifin tümüne ilişkin bir muhalefet şerhi hazırladı. Yargıya ait olan erişim engeli yetkisinin BDDK'ya verilmesine ilişkin iki maddeye karşı çıktı. CHP'nin muhalefet şerhi raporunda; içerik ve yer sağlayıcısı yurtiçinde olan internet sitesinden işlenen ve Bankacılık Kanunu'nda yaptırımı düzenlenen 'izinsiz faaliyetler'le ilgili 'erişim engelleme' kararının mahkemelerin elinden alındığı vurgulanıyor.

Raporda BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in komisyondaki açıklamasına yer verildi. Akben'e atfen 'gerçekte olmayan ‘Eurobank' örneğinde olduğu gibi savcılığın geç kaldığı gerekçesiyle mağduriyetin büyüdüğü' bilgisine yer verildi. CHP buna karşılık raporda şu değerlendirmeyi yapıyor:

'Yaşanan bu olumsuzluklara karşın, sistemdeki aksaklığı çözmek ve örneğin yasa yoluyla yargının karar verme süresini hızlandırmak, 24 ya da 48 saat içinde karar verebilmesine dair bir sınırlama getirmek yerine BDDK'nın, erişim engellemedeki hız uğruna yargının yetkisine yasayla müdahale etmeye kalkışması sorunludur. Yargı, yurtiçi kaynaklı içerik/yer sağlayıcısı internet sitesinin erişiminin engellenmesindeki yetkisini mevcut Kanundaki gibi devam ettirmelidir.'

Yargıya ait olan bir yetkinin BDDK'ya verilmesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki seyri hukuk açısından önemli."