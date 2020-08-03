Çiğdem Toker: Alamos Gold, son üç ayda Kirazlı için 600 bin dolar daha harcama yapmış!

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Kaz Dağları yakınındaki Kirazlı'ya altın madeni kurmak için ağaç katliamı yapan Alamos Gold şirketinin son üç ayda 600 bin dolar daha harcama yaptığına dikkati çekti.

İmtiyaz süresinin 13 Ekim 2019'da bittiğinin öğrenilmesinin ardından çalışmaları durdurulmuş şirketin imtiyaz süresinin uzatılmadığını ancak iptal de edilmediğini hatırlatan Toker, "Durum, o tarihten bu yana askıda. Ama şirket, ruhsatın yenileneceğinden ve inşaata başlayacağından gayet emin biçimde yüksek tutarlı harcamalarını sürdürüyor" dedi.

Hisseleri Kanada borsasında işlem gören şirketin ilk çeyrek mali sonuçlarına göre, Kirazlı için 3 milyon dolar harcama yaptığını; 1.4 milyon dolarlık kısmı işletme sermayesine ayrılan bu tutardan kalan 1.6 milyon doların nereye harcandığının ise açıklanmadığını belirten Toker, yeni gelişmeleri şöyle aktardı:

Alamos Gold, birkaç gün önce Kirazlı'da -doğa katliamının süreceği anlamına gelen- ruhsat yenilenmesi umudunu güncelledi. 30 Temmuz tarihli “ikinci çeyrek” mali sonuçları, kapsamlı bir duyuruyla açıklandı.

Alamos Gold, son üç ayda Kirazlı için 600 bin dolar daha harcama yapmış. Bu bilgiyi hissedarlarına duyuruyor. Ama son aylarda harcanan 4.2 milyon TL'nin (eski parayla trilyon) nerelere, hangi amaçlarla gittiği konusunda yine bilgi yok.

İlaveten şirket, “imtiyaz yenileme ve inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasının ardından” Kirazlı için inşaat programı ve bütçesini güncelleyeceğini de paylaşmış. Açıklanmayan bu harcamalar arasında “sosyal sorumluluk projeleri” olup olmadığını ve başka hangi kalemlerin yer aldığını öğrendiğimde sizlerle paylaşacağım.

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