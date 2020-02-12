Çiğdem Toker: AKP iktidarı Kanal İstanbul için kitlesel fonlama yolunu kullanacaksa bu projeye kimler, neden para verecek?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, son bir aydır peş peşe yaşanan felaketlere rağmen iktidarın Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediğini dile getirdi. Kanal İstanbul projesini finansman bulmak için ‘kitlesel fonlama’ yolunun planlandığını belirten Toker, “ AKP iktidarı Kanal İstanbul için kitlesel fonlama yolunu kullanacaksa bu projeye kimler, neden para verecek?” diye sordu.

Toker, “Kitlesel fonlama, özünde kişilerin ve özel sektör şirketlerinin projeler, sermayesi olmayan parlak fikirler için ihtiyaç duydukları fonu sağlamaya dönük bir finansman yolu. Model, bu amaç için kurulan platformlar üzerinden ve elektronik ortamda halktan para toplama esasına dayanıyor. Eğer AKP iktidarı bu yeni yasa paketini Kanal İstanbul için getirdiyse, devletin bir proje için para toplama çabasına girdiğini gösteriyor ki, bu da pek rastlanmış bir yol değil. (Diğer yandan, Kanal İstanbul'un gerçekte bir kamu yatırımı olmadığını da gayet iyi anlatıyor.)” düşüncesini dile getirdi.

Toker, “Madde kabul edilirse borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanmayacak. Kurulacak fona her türlü sicil işlemleri için tüzel kişilik verilecek. Bu fon, başka şirketlere ortak olabilecek, sermaye artırımlarına katılacak. Yatırım fonu portföyünde bulunan taşınmazlar, bunlara dayalı hukuki haklar, senetler, tapu kütüğüne fon adına tescil edilecek.” Ifadesini kullandı.

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