Çiğdem Toker: Akkuyu’ya ikna için milyonlar harcanacak

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Rusya'nın "Türkiye'de kurduğu şirket Akkuyu AŞ'de büyük bir kampanyanın planlandığı konuşuluyor. Medyadaki 'önyargılı' algıyı düzeltmek üzere iletişim faaliyetlerine 2.8 milyon TL" ifadesini kullandı.

Toker, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2023 dönemini içeren Stratejik Plan'ı mayıs ayı içinde yayımladı. (Gelecekteki bir dönemi anlatan plan kavramına, bitmiş bir yılın neden dahil edildiğini bilmiyoruz.) Planda Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ayrılmış bölümler, bugünkü konumuz. Akkuyu NGS inşaatının sürdüğü Büyükeceli'deki halkın tepkisinden haberdarız. Ancak plandaki anlatımlara baktığımızda, iktidar açısından da Akkuyu NGS projesinde 'işlerin' iyi gitmediği anlaşılıyor.Aksi takdirde medyadaki 'önyargılı algıyı düzeltmek üzere iletişim faaliyetlerine 2.8 milyon TL ayrılır mıydı? Evet 2.8 milyon TL. Bu tutar 2023 yılına kadar, 'nükleer enerji şöyle iyidir böyle iyidir, şahanedir' demek için bütçeden harcanacak kaynak." ifadesini kullandı.

Toker, "Bunun yanı sıra, kulislerde bir de Rusya'nın Türkiye'de kurduğu şirket Akkuyu A.Ş.'de büyük bir kampanyanın planlandığı konuşuluyor. Kampanya kararında, son kamuoyu yoklamalarında nükleer santrale karşıtlık oranının eskiye oranla çok yükselmesinin payı etkili olmuş. İlginç bir not: Planlanan büyük kampanya için yapılacak harcamaların Rusya'nın Türkiye'de kurduğu Akkuyu A.Ş.'den çıkması isteniyor ancak Rusya bürokrasisinde işler ağırdan alınıyormuş." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Akkuyu NGS'nin sosyal medya hesabında sahte bir samimiyetle seslendirilmiş videoyu gördünüz mü? Oradan bir bölüm:

'Yemekten önce ve sonra eller yıkanır. Gelen misafire de kolonya ikram edilir. Yani bir enerjisi vardır bu milletin. Az kaldı biraz daha sabret. Yüksek enerjiyle kucaklaşmak için hasretle şimdilik gönülden sağ ol Türkiye.' El yıkama, kolonya, milletin enerjisinden nükleer santrale uzanan çağrışımları keşfeden zeka göz alıcı.