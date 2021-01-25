Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "2021 bütçesinde de az sayıdaki müteahhit grubuna milyarlar akacak. Tabii ki kullanışlı enstrüman pazarlık usulüyle." yorumunu yaptı.

Toker yazısında, "On gün önce büyük bir ihale yapılmış. Toplumun haberi olmadığı için –mış diyorum. 2021 Yatırım Programı'nda yer alan projenin adı: Erdemli-Silifke-Taşucu Bölünmüş Yolu. Resmi yatırım programında 234 kilometre. Ancak bu uzunluk yolun tamamı. İhaleye “Melleç-Kaledran arası kesimi”ni Anamur'da yaşayan bir arkadaşıma sordum, '17 kilometre' dedi. 21/b usulüyle yapılan ihalede yaklaşık maliyeti de öğrendim: 2 milyar 707 milyon 275 bin 496 TL." ifadesini kullandı.

Davet edilen firmalar ile teklifler şöyle duyurdu: