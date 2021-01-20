Çiğdem Toker: 2020 yılında 'geçiş ücretleri' için ayrılan ödenek 45 milyon TL'ye ulaşmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Köprü ve otoyollardaki geçiş ücretleri yalnızca vatandaşların değil, bizzat devletin taşıtlarını da ilgilendiriyor. 2020 yılında 'geçiş ücretleri' için ayrılan ödenek 45,8 milyon TL'ye ulaşmış" değerlendirmesini yaptı.

Toker yazısında, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, her sene bütçe harcamalarında hangi kalemin ne anlama geldiğini gösteren bir rehber yayımlıyor. Analitik Bütçe Rehberi adlı bu belgede, devlet giderlerinin içeriği kalem kalem açıklanıyor. Buna göre 2019-2021 dönemindeki ilişkin rehberde 'geçiş ücretleri' şöyle tanımlanıyor: 'Yolcu veya yük taşımasına ilişkin olarak ödenecek olan otoyol, köprü gibi geçiş ücretleri ile bunlara ait otomatik geçiş sağlayan cihazların alım giderleri ile uçakların uluslararası geçiş ücretleri bu bölüme gider kaydedilecektir.' Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında 'geçiş ücretleri' için ayrılan ödenek 45,8 milyon TL'ye ulaşmış. Bir önceki yılki ödemeyi merak edip baktım. 39.6 milyon TL. Aradaki fark 6 milyon TL'nin üzerinde." ifadesini kullandı.