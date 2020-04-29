Çiğdem Toker: 2020 bütçesi yürürlüğe girdiğinde Covid-19 pandemisi yoktu, bütçe yenilenmeli

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 bütçesinin yenilenmesi gerektiğini savundu.

Toker, "2020 bütçe rakamlarının anlamını kaybettiği şu günlerde, devletin kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırdığı projelere ilişkin garanti tutarlarının halka ödettiği bedel ağırlaşıyor. Bu vesileyle, herbiri gerçekte birer tahmin ve öngörüden oluşan 2020 bütçe rakamlarının anlamının kalmadığını yeniden vurgulayalım. 2020 bütçesi hazırlanıp yürürlüğe girdiğinde Covid-19 pandemisi yoktu. Küresel ölçekteki bu salgının yol açtığı ve açacağı kayıplar ve harcamaların hiçbiri bütçe tahminlerine, beklentilerine ve hesaplarına girmedi." düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Dolayısıyla ne vergi geliri olarak konulan 784.6 milyar TL'nin ne de pandemi yokken bile çok yüksek olan 138.9 milyar TL açığın tutma olasılığı vardır.Yeniden görüşülmesi gereken bütçe rakamları için ne yapılacağını izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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