2019 bütçesinde kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri için verilen garantilere ne kadar ödeneceği konusunda rakam belirtilmediğine dikkati çeken Sözcü yazarı Çiğdem Toker, '2019 bütçesinde 'tesettür' vurgusu yaparak "Tabii bir rakamın olmayışı, bu ödemelerin yapılmayacağı değil, bu ödemelerin saklandığı, halkın bilmesinin istenmediği anlamına geliyor" dedi.

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlayıp 'teklif' olarak TBMM'ye gönderdiği 2019 bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunduğunu hatırlatan Çiğdem Toker, Bakan Albayrak'ın sunuş konuşmasında olmayan rakamın, bu yıl bütçeye konulmadığının tescillendiğini vurguladı.

"Hayretler içinde kalacak değiliz tabii"

"2019'da ödenecek garanti tutarlarının çok yüksek olacağı anlaşılıyor" diyen yazar, bir yandan enflasyon tahmininin yükseltildiğini, tasarruf önerisinde bulunulup, diğer yandan da müteahhitlere milyarlarca dolar garanti ödemesi yapılacağını kaydetti. Çiğdem Toker, "2019 bütçesinin, bir avuç müteahhide saklı saklı kâr transfer eden bir bulmaca metnine dönüşmesine hayretler içinde kalacak değiliz tabii" diye yazdı.

Çiğdem Toker'in "Bütçeyi bulmaca gibi hazırlamak" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz