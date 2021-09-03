Çiğdem Toker: 2018 yılında 9 milyar TL denilen Ankara-Sivas YHT projesinin gecikmeler ve maliyet artışı sonucu toplam maliyeti kaç TL oldu?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, yarın açılış töreni düzenlenecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “defalarca çökme meydana geldiğini" belirttiği proje hakkında uzmanların "tehlike" uyarılarını hatırlattı. Toker, 13 yıl önce temeli atılan ve 2018 yılında 9 milyar TL denilen söz konusu projenin gecikmeler ve maliyet artışı sonucu toplam maliyeti kaç TL olduğunu sordu.

"Risk uyarılarına karşı yolcuların, inşaat tam bitinceye kadar Ankara'dan Kırıkkale'ye otobüsle taşınma seçeneği görüşülüyormuş” diyen Toker, T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir'in şu görüşünü hatırlattı:

“Ankara-Sivas YHT hattında çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre, inşaatın henüz tamamlanmadığını görüyoruz. (…) Yıllardır çalışmayı bitiremedikleri ve müteahhitlere para yetiştiremedikleri için göstermelik bir şekilde ‘Sivas'ta hızlı tren işletmeciliğine başladık' demek istiyorlar.”

Toker devamında şu soruyu gündeme getirdi:

"Biraz geriye gidelim: Ankara-Sivas YHT için Mart 2018'de 'ray serme' töreni yapılmış, dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, proje bittiğinde Sivaslının 5.5, Yozgatlının ise 4.5 saatte İstanbul'a gidebileceğini 'müjdelemiş'ti. O törende projenin ekonomik büyüklüğü 9 milyar TL, hattın açılma tarihi de 2019 olarak açıklandı. 2019 yılına göre, telaffuz edilen 9 milyar TL'nin üzerinden iki yıl geçti. Bu süre içinde inşaat maliyetleri arttı. Gecikmeler ve maliyet artışı sonucu acaba 2018 yılında 9 milyar TL denilen projenin toplam maliyeti kaç TL oldu?"

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