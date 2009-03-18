Çiğdem Atakuman, Bilim ve Teknik'in başında kaldı

TÜBİTAK'ın çıkardığı Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki 'sansür olayı'ndan sonra görevinden alındığı duyurulan derginin yayın yönetmeni Çiğdem Atakuman'a resmi yazı yazılarak, vekaleten yürütüğü daire başkanlığı görevinden alındığı ancak, popüler bilim yayınlarının genel yayın yönetmeni olarak görevine devam edeceği bildirildi.



TÜBİTAK’ın ünlü popüler bilim dergisi Bilim ve Teknik dergisinde, Darwin’in 200. doğum günü ve Türlerin Kökeni adlı efsanevi eserinin 150. yayınlanış yıldönümü sebebiyle mart sayısında Darwin ve Evrim özel dosyası hazırlanmış, ancak Ömer Cebeci tarafından dergi baskıya giderken kapak değiştirilerek, Darwin yazıları dergiden çıkarılmıştı. Dergi, bir hafta gecikmeli olarak "Küresel İklim Değişikliği" kapağıyla çıkarken, TÜBİTAK yaptığı açıklamada olaydan Atakuman'ı sorumlu tutmuştu.





'Görevden alındı' demişti





Darwin ve evrim teorisiyle ilgili kapak ile yazıları gören Cebeci, Atakuman’a sert tepki göstererek dosyayı dergiden çıkartmış, ve görevden alındığını sözlü olarak bildirmişti.

Olayın ortaya çıkmasından 4 gün sonra TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, Atakuman’ın "yetki aşımı yaptığı" vurgulanarak, "Atakuman’ın daha önceki dönemlerde de sergilediği, yetki aşımı ile ilgili olaylar da göz önüne alınarak, kendisine Kurum içinde birim değişikliği önerilmiştir" denilmişti. Atakuman ise, görevden istifa etmeyeceğini belirtermişti.





Resmi yazı yazıldı





Edinilen bilgiye göre Atakuman'a resmi yazı yazılarak, vekatelen yürüttüğü daire başkanlığı görevinin sona erdiği bildirildi. Atakuman'ın, popüler bilim yayınlarının genel yayın yönetmenliği görevinin devam ettiği ifade edilen yazıda, "bundan sonraki çalışmaları için de başarı" dilendi.

Atakuman, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, fazla konuşmak istemediğini ancak böyle bir yazının kendisine tebliğ edildiği söyledi. "Şu anda derdimiz, okurlarımıza iyi bir dergi çıkarmak" diyen Atakuman, okurlardan destek beklediklerini söyledi. Atakuman, Nisan sayısının kapağının sorulması üzerine ise, "Bekleyin görün" demekle yetinerek, okurlarına daha iyi bir dergi vermek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.