Çığ yedi bin metrede vurdu: 9 dağcı öldü

Himalaya Dağları’nın Nepal sınırları içerisinde kalan zirvelerinen birinde bugün yaşanan çığ düşmesi sonucu en az dokuz dağcı hayatını kaybetti, altı dağcı da kayboldu. Ölen dağcıların çoğunun Alman veya Fransız olduğu belirtildi.

Nepal’in kuzeyindeki Manaslu Dağı’nda yaşanan çığ felaketi sonucu en az dokuz dağcı öldü. Polis yetkilisi Basanta Kuwar, Reuters’a yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarında Nepalli bir kılavuz ile Alman bir dağcının cesedine ulaşıldığını, yedi dağcının da cesetlerinin yerini tespit ettiklerini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, ölen dağcılardan birinin İspanyol olduğunu belirtti ancak söz konusu dağcının kimliği açıklanmadı. Hayatını kaybeden diğer dağcılardan dördünün Fransız, üçünün Nepalli olduğu belirlendi.

Çığ düşmesinden kurtulmayı başaran 10 dağcıdan bazılarının yaralı olduğu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kurtarma helikopterinin pilotu, başkent Katmandu’daki hastaneye kaldırılanların üçünün Fransız, ikisinin de Alman olduğunu belirtti. Polis yetkilisi Kuwar, Manaslu Dağı’nın eteklerinde kalan cesetlere ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini ancak kötü hava şartlarının buna izin vermediğini belirtti.

7 bin metrede vurdu

Uluslararası dağcı ekibinin, 8.156 metredeki zirveye hareket etmek için kamplarından hareket çıktıkları sabahın erken saatlerinde çığ altında kaldıkları belirtildi. Dağcılar, çığ düşmesi yaşandığında 7 bin metrede bulunuyordu.

Dağcıların İtalyan, Alman ve Fransızlardan oluştuğu belirtildi. Dağın farklı yüksekliklerindeki kamplarda kılavuzlar dahil toplam 231 dağcının bulunduğu bilgisi verildi.

Nepal, dünyanın en yüksek 14 zirvesinden sekizine ev sahipliği yapıyor. Dağcılar, son yıllarda Nepal’deki hava şartlarının giderek kötüleştiğini ve tırmanmanın giderek zor bir hal aldığını belirtiyordu.

Everest Dağı’nı 21 kez tırmanarak rekor kıran dağ kılavuzu Apa Sherpa, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, “küresel ısınma sonucu dağ zirvelerindeki buzul ve karın giderek inceldiğini ve tırmanmanın yüzeyin bozulması sonucu zorlaştığını” belirtmişti. Manaslu Dağı’ndali çığın neden yaşandığı hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.