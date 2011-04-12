-ÇIĞ MAĞDURLARINA ULAŞILDI RİZE (A.A) - 12.04.2011 - Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında kalan 2600 rakımlı Ovit Dağı Üçoluklu Çeşme mevkisinde çığ nedeniyle 4 araçta mahsur kalan 16 kişiye ulaşıldığını bildirdi. Hacımüftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İkizdere-İspir karayolunun 66. kilometresinde saat 11.50 sıralarında yolda ilerlerken ön ve arkalarına çığ düşmesi sebebiyle 2 kamyon, 1 otomobil ve 1 midibüste mahsur kalan 16 kişinin kurtarılması için Karayolları, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sivil Sivil Savunma, AKUT, Karadeniz Dağcılık Kayak ve İhtisas Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe başkanlığındaki arama kurtarma ekibinin mahsur kalan 16 kişiye ulaştığını ifade eden Hacımüftüoğlu, ''Hepsinin sağlık durumu iyi, hiçbir sorunları yok. Mahsur kalanlar şu anda bulundukları araçlardan çıkarak İkizdere yönüne doğru ekiple yürüyüşe geçti'' dedi. Mahsur kalanların arama kurtarma ekibiyle iş makinelerinin kar temizleme çalışması yürüttüğü yakın mesafedeki bölgeye kadar yürüyüp, buradan araçlarla Ovit Dağı'ndaki Karayolları Çamlık Bakım Evi'ne orandan İkizdere ilçe merkezine götürüleceği öğrenildi.