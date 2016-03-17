Çiğ köfte partisinden Facebook paylaşımına Terörle Mücadele Yasası nasıl uygulanıyor?

Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde düzenlenen “silahlı örgüt (terör örgütü) üyesi olmak” suçunda şiddet kriteri yer almıyor. Herhangi bir düşünce açıklamasının doğrudan örgüt üyeliği sayılabilecek biçimde uygulanıyor. Ayrıca bu maddenin atıf yaptığı “suç işlemek amacıyla kurulan örgüt” suçunun düzenlendiği 220. madde ceza sistematiği ve adaleti açısından da sorunlu olacak biçimde örgüte yardım edene de örgüt üyelerine de aynı cezanın verilebileceğini öngörüyor. Geçmişte Facebook paylaşımlarından çiğ köfte partisine kadar terör suçlamasına delil olarak gösterilen bir çok faaliyete, terör yasasındaki sorunları gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Barış için Akademisyenler bildirisine imza attıkları ve yıkıma uğrayan kentlerde akademik tutacaklarını duyurdukları için tutuklanan 3 akademisyen ile onlara destek olmak için adliyeye gittiğinde çantasındaki HDP’nin Newroz davetiyesi bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp sınır dışı edilen İngiliz akademisyen Chris Stephenson’ın yanı sıra, aşağıdaki örnekler, geçmişte terör yasası nedeniyle verilen ‘ilginç’ cezaları yansıtıyor.

- Tunceli Barosu Başkanı Uğur Yeşiltepe’ye terör örgütü üyesi olmak suçundan verilen cezanın “dayanağını” Sivas Davası’nın zamanaşımından düşürülmesini protesto, Dersim katliamı anması gibi eylemlere katılması oluşturuyordu.

- Tutuklu gazetecilerin bir çoğu yazdıkları haberler nedeniyle “terörist” suçlamasıyla yargılanıyor. DİHA muhabiri Nuri Akman, Kobane’de çektiği yıkık evler ve YPG ile IŞİD arasındaki çatışmalara ilişkin fotoğraflar “örgüt üyeliği”nin delili sayılarak tutuklandı.

- Canlı yayında Beyaz Show’a telefonla bağlanıp, “Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın” diyen Ayşe öğretmenin sözlerini ‘terör propagandası’ sayan RTÜK, Kanal D’ye para cezası vermişti.

- Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Barış İnce, öğrencilerine sorduğu sınav sorusu nedeniyle yargılandı

- Parasız sağlık eylemine katıldıkları ve yoksul mahallelerde ücretsiz sağlık taraması yapan 43 tıp öğrencisi hakkında “PKK’nın Özgür Sağlık Örgütü” yapılanmasını oluşturmak suçlamasıyla dava açıldı.

- Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında katıldığı bazı toplantılar nedeniyle 18 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

- Grup Yorum üyesi Ezgi Dilan Balcı hakkında “örgüt üyelerine moral amaçlı düzenlenen konserlerde solistlik yaptığı” gerekçesiyle dava açıldı.

- Mersin’de Nevruz kutladıkları iddiasıyla tutuklanan SDP üyesi üç kişi hakkında açılan davada Kürtçe müzikler ve Facebook paylaşımları delil olarak gösterildi.

- Erzincan’da Gezi Parkı gösterilerine katılan ‘Yeni Demokratik Gençlik’ adlı gruba TİKKO üyeliği iddiasıyla açılan davada Gezi eylemlerinde sapanla taş atan Emine Cansever’in resmini paylaşıp altına “Arkandayız teyzem” diye yazılması delil olarak gösterildi.

- İzmir’de yaşayan 64 yaşındaki Sultani Acıbuca’ya, katıldığı beş eylem ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yaptığı konuşma nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

- Bursa’da KCK üyeliği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencilerinin sık sık bir araya gelip çiğ köfte partisi yapmaları terör suçuna delil gösterildi.