Çığ altında kalan Prens'in durumu ciddi

T24 - Avusturya'nın Lech am Arlberg bölgesinde kayak merkezinde meydana gelen çığın altında kalan Hollanda Kraliçesi Beatrix'in ortanca oğlu Prens Johan Friso'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Devlet Enformasyon Dairesi (RVD) tarafından yapılan açıklamada, Avusturya'nın İnnsbruck kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan prensin durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikenin henüz atlatılamadığı belirtildi.

Kraliçe Beatrix ile Prens Friso'nun eşi Prenses Mabel Wisse Smit'in de hastanede prensin yanında olduklarına değinilen açıklamada, doktorların hastalığın seyri hakkında bilgi vermelerinin birkaç gün sürebileceğine işaret edildi.

Kazayla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Mark Rutte ise, Kraliçeyle konuştuğunu ve kendisine tüm Hollanda'nın acılarını paylaştığını söylediğini ifade etti. Başbakan, ayrıca Avusturya'nın sağlık sistemine duyduğu güveni de dile getirdi.

Bu arada Prens Friso'nun kardeşleri veliaht Prens Willem Alexander ile Constantijn'in de aileleriyle birlikte devlet uçağıyla Avusturya'ya gittikleri belirtildi.

Talihsiz kazayı yaşayan Prens Friso bazı aile üyeleriyle birlikte tatil için Avusturya'da bulunuyordu



Aşkı uğruna tahttan feragat etti



43 yaşındaki Prens Johan Friso, Kraliçe Beatrix'in üç oğlundan ortancası.

Johan Friso krallık tahtının iki numaralı varisi olmasına karşın 2004 yılında, Mabel Wisse Smit isimli kadınla evlenebilmek için bu hakkından feragat etmişti.

Hollanda hükümeti, Smit'in, geçmişi hakkında doğru olmayan bilgiler verdiğini öne sürerek bu evliliğe karşı çıkmış, ama prens tahttan vazgeçerek evliliği seçmişti.

Hollanda kanunlarına göre tahta çıkma hakkına sahip kraliyet ailesi üyelerinin evlilikleri için meclisten izin alınması gerekiyor.

Hollanda'da tahtı her an bırakması beklenen Kraliçe Beatrix'ten sonra büyük oğlu veliaht Prens Willem Alexander yönetime geçecek.