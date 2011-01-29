-ÇIĞ ALTINDA KALAN GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 29.01.2011 - Kahramanmaraş'ta çığ altında kalan gencin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ava giderken çığ altında kalan Yunus Çınarlıdere'nin (23) cesedinin, köyden yaklaşık 5 kilometre uzakta bir bölgede bulunduğunu belirtti. Kılıçsallayan, ''Buraya büyük bir çığ düşmüş. Adana'dan gelen kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabildik. Yoğun kar yağışı arama çalışmalarını olumsuz etkiledi'' dedi. Çobanlı Köyü Muhtarı Halil Şirin de arama çalışmalarının bugün sabahtan beri yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildiğini ifade ederek, ''Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti, maalesef gencimizi kurtaramadık. Çok üzgünüz'' dedi. Bu arada, cesedin Çobanlı köyüne getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Devlet Hastanesine götürüleceği öğrenildi. Köyde çobanlık yapan Yunus Çınarlıdere, dün öğle saatlerinde Yenipınar mevkisinde ava gitmiş, akşam eve gelmeyince yakınları tarafından aranmaya başlanmıştı. Jandarmaya da haber veren yakınları, bölgede çığ düştüğünü ve Çınarlıdere'nin çığ altında kalmış olabileceğinin belirtilmesi üzerine İl Acil Afet Kurumu ekiplerinin yanı sıra Adana'dan kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına katılmıştı.