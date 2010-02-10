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Dünya

Çığ 157 can aldı

10 Şubat 2010 02:00



Afganistan'ı bu kez de çığ vurdu. Şu ana kadar 157 kişi felakette hayatını kaybetti. Ancak bin 500'e yakın kişi kar altında olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
    

Çığdan kurtulanlar, yiyecek ve içecek bulabilecekleri bir bölgeye sevk edildi.
 
32 tatilci telesiyejde donmaktan kurtarıldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde meydana gelen çığ felaketinde, 157 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı, 1500 kişi kar altında kaldı.

Afgan yetkililer, yoğun kar yağışının ardından, Kabil'i Mezar-ı Şerif kentine bağlayan ve rakımı 3800 metre olan Salang Geçidinde yaşanan çığ düşmelerinin ardından arama-kurtarma ekiplerinin onlarca kişiyi kar altından çıkardığını, ancak çığ tehlikesinin devam etmesinin faaliyetleri yavaşlattığını açıkladı.

Savunma bakanlığına göre dev boyutlardaki çığ 3.5 kilometrelik yolu kapladı. O sırada yaya olarak veya araçlarla geçitten geçmeye çalışan ve sayıları binlerle ifade edilen Afganlar, çığ altında mahsur kaldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek için çok sayıda ambulans ve buldozerin yanı sıra 4 helikopter ve 100 Afgan askerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Felakette, askerler, polisler ve yerel halkın da katıldğı kurtarma çalışmalarıyla yüzlerce kişi de kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı da askeri helikopterlerin, bölgede kar yüzünden kapanan yollarda mahsur kalanlara havadan gıda yardımı yaptığını açıkladı.

Afgan yetkililer aynı bölgede son haftalarda birçok kez çığ düştüğünü, ancak hiçbirinin bu denli büyük boyutta olmadığını belirtti.

 

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