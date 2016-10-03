Çiftlikte yangın; 21 bin tavuk telef oldu!

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi’ndeki bir tavuk çiftliğinin çatısında onarım yapılırken, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Yangında 21 bin tavuk yanarak telef oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre oay geçen cuma günü, Kandıra Satyenler Mahallesi’nde Nihat Ayvazoğlu’na ait çiftlikte meydana geldi. İçerisinde 21 bin tavuğun bulunduğu çiftliğinin çatısında onarım yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde çiftliği sardı. Çiftlik sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çiftlikte bulunan 21 bin tavuk yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çatıda onarım yapıldığı sırada çıktığını söyleyen çiftlik sahibi Nihat Ayvazoğlu, "Çatı onarımı yapılırken kıvılcımların sıçraması sonucu yalıtım malzemesi tutuştu. Daha sonra yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hemen itfaiyeyi aramamıza rağmen alevler çiftliği kapladı. Hayvanların hepsi telef oldu. Sigortamız var, durumu sigorta şirketine bildirdik" dedi.