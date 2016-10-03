T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiftlikte yangın; 21 bin tavuk telef oldu!

Yangın, çatıda onarım yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan dolayı çıktı

03 Ekim 2016 20:08

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi’ndeki bir tavuk çiftliğinin çatısında onarım yapılırken, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Yangında 21 bin tavuk yanarak telef oldu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre oay geçen cuma günü, Kandıra Satyenler Mahallesi’nde Nihat Ayvazoğlu’na ait çiftlikte meydana geldi. İçerisinde 21 bin tavuğun bulunduğu çiftliğinin çatısında onarım yapıldığı sırada kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar izolasyon malzemelerini tutuşturdu.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde çiftliği sardı. Çiftlik sahibi itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çiftlikte bulunan 21 bin tavuk yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çatıda onarım yapıldığı sırada çıktığını söyleyen çiftlik sahibi Nihat Ayvazoğlu, "Çatı onarımı yapılırken kıvılcımların sıçraması sonucu yalıtım malzemesi tutuştu. Daha sonra yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hemen itfaiyeyi aramamıza rağmen alevler çiftliği kapladı. Hayvanların hepsi telef oldu. Sigortamız var, durumu sigorta şirketine bildirdik" dedi.

 

ETİKETLER

tavuktelefonyangınkandıra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24