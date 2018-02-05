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Çiftlikte çıkan yangın panik yarattı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğuları'na ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında  2 bin saman balyası kül olurken, 30 büyükbaş hayvan güçlükle dışarıya çıkarıldı

05 Şubat 2018 22:14

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğuları\'na ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında  2 bin saman balyası kül olurken, 30 büyükbaş hayvan güçlükle dışarıya çıkarıldı.
Malkara\'nın İshakça Mahallesi\'nde MHP İlçe Başkanı Selahattin Karacaoğulları\'na ait çiftliğin samanlık bölümünde bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yargın çıktı. Çiftlik çalışanları itfaiyeye haber verip, alevlere müdahale ederken bir yandan da ahırlarda bulunan 30 büyükbaş hayvanı güçlükle dışarıya çıkardı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, çiftliği sarmadan kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yanarak kül oldu.
Çiftlik sahibi Selahattin Karacaoğulları, yangının neden çıktığının henüz belirlenemediğini belirterek, \"Yapılacak bir şey yok, yangın bu. Allah beterinden korusun. İtfaiye ekipleri de elinden geleni yaptı. 2 bin balya bağlatmıştık. Elektriğin ana şalteri kapalıydı. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil araştırılıyor\" dedi.
İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, \"Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. Haber verildi, itfaiye geldi. Çıkış nedeni araştırılıyor\" dedi.

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