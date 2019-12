-Çiftlikler yeni şampiyonlar yetiştiriyor ANKARA (A.A) - 30.10.2011 - Karayel, Anatoly, Mystery Storm, Yavuzhan gibi yarış tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan saf kan atların yetiştirildiği çiftliklerde geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor. Her biri kazandığı yarışlarla sahiplerine hem para hem de haklı bir gurur kazandıran yarış atları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki resmi ve özel üretim çiftliklerinde yarış hayatlarına başlayacağı günü bekliyor. Türkiye'de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 3, Türkiye Jokey Kulübüne (TJK) bağlı 3 olmak üzere kamuya ait 6 çiftlik bulunuyor. Bunun yanı sıra özel yetiştiricilere ait 350 çiftlik de yarış hayatına yeni şampiyonlar kazandırıyor. Damızlıklar dahil toplam yarış atı sayısının 11 bin 800 baş olduğu Türkiye'de, damızlık olarak 389 Arap baba aygır ve 3 bin 24 anaç kısrak ile 430 İngiliz baba aygır ve 4 bin 146 anaç kısrak bulunuyor. Irk olarak en değerli safkan Arap atları TİGEM Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmelerinde, en değerli saf kan İngiliz atları ise başta TJK Karacabey Pansiyon Hara olmak üzere İzmit ve İstanbul-Çatalca bölgesindeki bazı özel çiftliklerde yetiştiriliyor. TİGEM'e bağlı çiftlikler at üretimi ve ıslahı konusunda yılda en az 4 kez ilgili daire tarafından, aksine ihtiyaç yok ise yılda bir kez teftiş kurulu tarafından denetleniyor. Özel çiftlikler ise irk safiyetinin korunması adına devlet kurumları tarafından belli aralıklarla denetimden geçiriliyor. Türkiye'de yetiştirilen atların birçoğu kazandıkları önemli yarışlarla adından söz ettirdi. Bunların arasında en fazla ön plana çıkanlardan İngiliz atı Karayel'in yarış yaşamı 1972 yılının 2 Eylül Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromundaki 1100 metrelik maiden koşuyla başladı. Daha sonra katıldığı Kraliçe II. Elizabeth, Prof. Tevfik Başer ve Çaldıran Koşularından, Gazi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Cumhuriyet Senatosu, 50. Yıl Koşusuna kadar bir çok önemli yarış kazanan Karayel, yarış hayatını 1974'te noktaladı. Üç sezon süren yarış yaşamı boyunca katıldığı 18 koşuyu da rahat kazanan Karayel; Seren I, Cartegena ve Karanimo gibi şampiyon yavrular vererek Türkiye'de yetişen aygırlar sıralamasında da en başarılı isim oldu. Yarış stili ve başarılarıyla tüm yarış severlerin haklı beğenisini kazanan Yavuzhan ise 900'den 2400'e, kum-çim ayırt etmeden her mesafe ve pistte koştu ve Açık Grup 1, Grup 2, Grup 3 olmak üzere bütün kupaları kazandı.