Çiftlikköy Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da Çiftlikköy Belediyesi’nde işçileri kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mehmet Keskin\'in imzaladıkları 2 yıllık sözleşmeyle işçi ücretlerine ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl ise yüzde 16 zam alacak.

Özdilek Yalova AVM’de yapılan imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Keskin, “Çiftlikköy bizim için çok önemlidir. Burada gelinen nokta itibari ile Çiftlikköy’de bize sendikacılığı yaptırmıyorlar. Çünkü gereken en üst sözleşmeyi gerçekleştiriyorlar. Çiftlikköy Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen sözleşmesine sahiptir. Bu konuda Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar’a ve ekibine teşekkür ederiz. Toplu iş sözleşmemizin tüm işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da belediye çalışanlarının bölgede en iyi maaşı almasını istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Ben işçi ve memurun özlük haklarını kendilerine ödemeyerek kasamda para biriktirecek bir başkan olmadım, olmayacağım da. Ben geldiğimde kasadaki para sizin özlük haklarınızdı. Ben de işçi çocuğuyum, yaşanan zorlukları anlıyorum. Ben de memur olarak çalıştım, zammın ne olduğunu çok iyi bilirim ve bir zamanlar bu zamları dört gözle bekliyordum. Bugün burada gerçekleştirdiğimi toplu sözleşme ile Çiftlikköy Belediyesi bünyesindeki tüm işçilerimizin ücretlerine ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl ise yüzde 16 zam yaptık. 2019-2024 zammını tekrar ek protokolle değerlendireceğim.”

SÖZLEŞME İMZALANDI

Toplu sözleşmeyi Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Keskin imzaladı. İmza töreninde Çiftlikköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz’ın yanı sıra ilgili birim müdürleri ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Sekreteri Selim Bal, Sendika Genel Başkan Danışmanı Recep Özcan ve Belediye’nin sendika baştemsilcisi Ömer Bakay ile sendika temsilcisi hazır bulundu. Törenin ardından Keskin, Başkan Silpagar’a teşekkür plaketi takdim etti.

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