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"Çiftlikbank'ta binlerce kişiyi dolandırıp kaçan 'Tosun' mağdurlara 100 lira bayram harçlığı göndermiş"

"Bu 'Tosun', seçimde aday olsa yüzde kaç oy alırdı?"

19 Haziran 2018 11:32

Yüksek kâr vaadiyle binlerce insanı, milyonlarca lira dolandırılan "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın'ın Ramazan Bayramı'nda mağdur ettiği insanlara 100 lira bayram harçlığı gönderdiği iddia edildi.

İddiayı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kaleme aldı. Bugünkü köşesinde 'Tosun'a değinen Hakan şunları yazdı:

Çiftlikbank’ta binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay’a kaçan “Tosun” vardı ya...

Haberler doğruysa...

İşte o “Tosun”...

Dolandırdığı şahıslara 100 lira bayram harçlığı göndermiş.

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Olayı duyduğum andan itibaren şu sorunun yanıtını arıyorum:

Bu “Tosun”, seçimde aday olsa yüzde kaç oy alırdı?

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