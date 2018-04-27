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Çiftlikbank'ın yazılımcısı tutuklandı

Cudi Cumhur Yurdakul, 23 Nisan'da gözaltına alınmıştı

27 Nisan 2018 21:23

Çiftlikbank soruşturması kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlikbank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti. 23 Nisan'da söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre,  emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul bugün sevk edildiği mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

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