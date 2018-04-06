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ÇİFTLİKBANK'IN SORUŞTURMASINDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI; BİTCOİN TARLASI DA BULUNDU

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatıl

06 Nisan 2018 22:45

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 
Yapılan dijital verilerin incelemenin ardından Çiftlikbank\'ın bitcoin tarlası olarak adlandırılan dijital malzemelerin yeri tespit edildi. Ardından Balıkesir KOM Şube ile birlikte düzenlenen operasyonda Çiftlikbank\'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen bitcoin tarlasının fotoğrafı

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