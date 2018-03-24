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Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uruguay'da olmayabilir

"Çiftlikbank'ta hakkım ya da yetkim yok"

24 Mart 2018 14:04

Binlerce insanı dolandıran Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, "Mehmet, Urguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. İade dosyasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi. 

Yeni Şafak'tan Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göre, soruşturmayla ilgili Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın'ın tutuklanmadan önce Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Mehmet, Urguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

"Kendine villa alırsın"

Eşiyle sürekli tartıştıklarını bu nedenle de boşanma kararı aldıklarına değinen Sıla Aydın, "Bana Uruguay'dan geçici vatandaşlık aldığını ve oraya gideceğini söyleyince aramızda yine kavga çıktı. Bu kavga da Ocak ayında oldu. Ama Ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına gitti. Sonrasında da bana önce bir milyon 700 bin lira para yatırdı. Telefonda da 'Kendine bir villa alırsın' dedi. Bizim oturduğumuz sabit bir ev yoktu. En son geçtiğimiz şubat ayının 24'ünde beni yeniden aradı. Boşanma ile ilgili kavga ettik ve bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için Dubai ve Arjantin'de olabilir. Benim de 3 bankada olmak üzere Mehmet'in gönderdiği toplam 3 milyon 684 bin lira param var. Ama bloke oldu" dedi.

"Çiftlikbank'ta hakkım ya da yetkim yok"

Çiftlik Bank'ta bir yetkisinin ya da bir hakkının olmadığını belirten Sıla Aydın, "Benim tek suçum Mehmet Aydın'ın karısı olmam. Bu nedenle de serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye ifade verdi.

 

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