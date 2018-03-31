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Çiftlikbank tipi 'vurgun'ları "erken uyarı sistemi" yakalayacak

"Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı"

31 Mart 2018 12:13

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için harekete geçti. Çiftlikbank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için “erken uyarı sistemi” kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.

Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, “Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.

Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. Çiftlikbank örneğini veren yetkililer, “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” dedi.

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