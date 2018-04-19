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Çiftlikbank soruşturmasında 6 kişi hakkında kırmızı bülten

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan isimler arasında Mehmet Aydın da var

19 Nisan 2018 22:19

Çiftlikbank soruşturması kapsamında aralarında CEO Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi. Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan'dan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

33 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor; 13'ü tutuklu, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest

Açıklamada, bu kapsamda öncelikle Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca Taraklı ilçesinde bulunan çiftlikteki faaliyet nedeniyle başlatılan soruşturma ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca firmanın merkezinin Bursa ilinde olduğu dönemde başlatılan soruşturmalar hakkında yetkisizlik kararları verildiği kaydedildi. Bu dosyaların mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği aktarılan açıklamada, bu tarih itibarıyla 33 şüpheli hakkında soruşturmaya devam olunduğu, bunlardan 13'ünün atılı suçlardan tutuklu olduğu, 4 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden birinin ifadesinin alınmasına müteakip salıverildiği belirtilerek, diğer 15 şüphelinin ise haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda halen arandıkları, bu şüphelilerden 6'sı hakkında ise kırmızı bülten düzenlendiği kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı uyarınca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu bildirildi.

 

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