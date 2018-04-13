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Çiftlikbank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklan

13 Nisan 2018 01:05

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4\'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4\'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1\'i, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken kalan 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı yürüten savcı, sorgularını yaptığı zanlılardan 4\'ünü, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık\" ve “Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı\" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları, kalan 4\'ünü de aynı suçlardan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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