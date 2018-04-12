ÇİFTLİKBANK SORUŞTURMASI; 4 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4\'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 4\'ü ise dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1\'i, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakılırken kalan 8 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, sorgularını yaptığı şüphelilerden 4\'ünü, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık\" ve “Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı\" suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları, kalan 4\'ünü de aynı suçlardan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.



