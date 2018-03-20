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'Çiftlikbank mağduru' 1650 kişi ikinci kez dolandırıldı...

Avukat Öktem: Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı

20 Mart 2018 16:21

Çiftlik Bank mağduları ikinci kez dolandırıldı. Paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandılar. İddialara göre İstanbul’da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istedi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı elden teslim aldı.

Duvar'da yer alan habere göre, CNN TÜRK’e konuşan Avukat Serdar Öktem mağdurları uyardı. Öktem şu ifadeleri kullandı: “Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor ‘Aradığınız kişiye ulaşılamıyor’ mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan birkaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar.  Birileri geliyor, 500’er lira para verirseniz ‘Çiftlik Bank’taki paranızı kurtarabiliriz’ imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan… Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor.”

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Çiftlikbankdolandırıcıpara1000 liraUruguaySerdar Öktem

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