Çiftlikbank mağdurları KKTC'deki resmi kurumlara başvurdu: Adı geçen firma sadece isim kaydı yaptırmış

MASAK ve SPK’den bilgi alamayan mağdur avukatı, Çiftlik Bank’ın Kıbrıs'ta para aktardığı iddia edilen şirketi şirketi sordu. KKTC, söz konusu gfirmanın yalnızca isim kaydı yaptırdığını söyledi. Türkiye’yle birlikte KKTC’de de soruşturma yürütülürken; Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın KKTC’de kurduğu tabela şirket ‘Fame Game’ aracılığıyla 120 milyon lirayı kendi hesabına transfer ettiği iddiası araştırılıyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın ahberine göre Çiftlik Bank skandalında Türkiye’de MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve SPK’den (Sermaye Piyasası Kurulu) bilgi alamayan mağdur avukatı rotayı halen yurtdışında bulunan CEO Mehmet Aydın’ın milyonlarca lira transfer ettiği KKTC’deki şirkete yöneltti. 14 Mart’ta KKTC’deki resmi kuruma başvuran mağdur avukatı ‘Çiftlik Bank’ın KKTC’de para aktardığı şirketi’ sordu. Avukat, “Adı geçen firma sadece isim kaydı yaptırmış..." yanıtını aldı.

MASAK: Yasaklandı

Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı 23 Ocak 2018 tarihinde şirketle ilgili bilgi almak için MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) başvurdu. 1 hafta sonra MASAK’tan aldığı yanıt şöyleydi: “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 22’nci maddesi gereğince, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetki alanında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilmesi yasaklanmıştır.”

SPK: Savcılığa sorun

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan da 25 Ocak 2018 tarihinde ‘savcılığa başvurun’ yanıtını alan Papakçı yönünü Kıbrıs’a çevirdi. Çiftlik Bank ile 77 bin kişiden 511 milyon lira toplayan CEO Mehmet Aydın’ın, paraları KKTC’deki Fame Game adlı şirkete gönderdiği biliniyor. KKTC’deki şirket üzerinden Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktardığı para miktarının 120 milyon lirayı bulduğu iddia ediliyor.

Rota Kıbrıs’a yöneldi

Papakçı bu bilgiler doğrultusunda 10 gün önce 14 Mart 2018 tarihinde KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yer alan “Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi”ne (RKMMD) bu şirketi sordu. Papakçı’nın başvurusunda mağdurlar adına, “Dairenizde kayıtlı Fame Game Software Ltd. adlı bir şirket bulunup bulunmadığı ve eğer kayıtlı ise şirket sermayesi ve ortaklık bilgileri konusunda sizden yardım talep etmekteyiz” denildi.

RKMMD: İsim kaydı var

KKTC’deki Daire Papakçı’nın başvurusuna aynı gün içeresinde yanıt verdi. Yanıtta, “Adı geçen firma Mmukayyitliğimiz kayıtlarında sadece isim kaydı yaptırmış olup ilgili şirket Gazimagusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir” bilgisi verilmekle yetinildi. Çiftlik Bank’ın şirketi Fame Game de Gazimağusa kentindeki serbest bölgede kurulu. Bu bölgelerdeki şirketlerin uluslararası ticarette, vergi yükünden kurtulmak amacıyla kurulduğu biliniyor. Fame Game’in herhangi bir antreposu ya da ofisi bulunmuyor. Sadece bir posta kutusu var, kayıtlarda gözükse de herhangi bir ticari faaliyeti olmayan bir şirket. Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın şirketi para transferi için kullanmış. Gazimağusa serbest liman bölgesinde 700’ün üzerinde şirket var. Ve çoğunluğu Fame Game Software gibi ticari faaliyeti olmayan şirketlerden oluşuyor. Bunlara ‘posta kutusu’ şirketi deniliyor.

KKTC Maliye Bakanı Denktaş ne demişti?

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta içeresinde Çiftlik Bank hakkında şunları söylemişti: “Çiftlik Bank adına tescilli bir şirket yok ancak adı KKTC ile anılıyor. Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC’den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz.

İlk toplu dava açılıyor

Önümüzdeki hafta mağdurlar adına toplu dava açmaya hazırlanan Papakçı hukuki tabloyu gazetemize şöyle değerlendirdi: “Çiftlik Bank sorunu tazeyken ve mallar daha tamamen kaçırılamamışken mağdurların sürece ciddi anlamda dahil olması gereklidir. Bunun en etkili yolu dava açmaktır. Suç duyurusunda bulunmak bağcıyı dövmek, hukuk davası açmak ise üzüm yemektir. Bağcı Mehmet Aydın şu anda yurtdışında yeni bağlar dikmektedir. Türkiye’de bulunan üzümlerin mağdur yatırımcıların tabağına konması gerekmektedir. Bugün şirketin ulaşılabilen malvarlığından, ilk dava açan mağdurların alacaklarını tahsil edeceğini düşünmekteyiz. Zaten mağdur olan yatırımcıların dava anlamında atabileceği en kolay adım toplu davadır. Biz de müvekkillerimiz için bu aşamada toplu dava yolunu tercih etmekteyiz.”