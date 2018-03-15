Çiftlikbank CEO'sunun eşi: Başta paraları günübirlik yiyordu

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlikbank'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın, emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Eşiyle tanıştığı zaman maddi durumunun iyi olmadığını önce internetten bahis oynattığını daha sonra da Çiftlikbank'ı kurarak para toplamaya başladığını söyleyen Sıla Aydın, ilk parayı yatıran kişinin 16 yaşındaki bir çocuk olduğunu ve Mehmet Aydın'ın da paraları günü birlik olarak yediğini anlattı.

Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında aranan Sıla Aydın'ın dün savcılığı teslim olmuş çıkarıldığı mahkeme tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Sıla Aydın'ın emniyetteki ifadeleri şöyle:

"İlk parayı 16 yaşındaki bir çocuk yatırdı"

"Benim tanıdığım dönemde maddi durumu çok iyi değildi. 2016 yılının Ağustos ayında Mehmet'ten duyduğum kadarıyla bir yazılım programcısı ismini bilmediğim bir arkadaşına Çiftlikbank'ı kurdurduğunu biliyorum. Mehmet'in bana anlattığına göre oyunun ilk kurulduğu andan itibaren oyuncular yatırım yapmaya başlamışlar. Hatta ilk yaptırımı 16 yaşında bir kişi 4 bin lira ile yapmış. O dönemde şirket olmadığı için paralar Mehmet'in şahsi hesablarına yatıyordu.

"Günü birlik yiyordu"

Daha sonra beklemediği şekilde yatırımlar yapılmaya başladı. Ben de bunlara bizzat şahit oldum, Günlük 20 bin, 30 bin arası paralar geliyordu. Oyun ilk kurulduğunda da oyuncuların sanal olarak aldıkları hayvanları geçrekte alınıp çiftlikte değerlendirilerek kâr payı verileceği taahhüt ediliyordu. Ancak ortada henüz ne bir çiftlik ne bir hayvan vardı. Mehmet ilk zamanlar kazandığı paraları günü birlik yiyordu. Hayvan almak gibi bir amacı da yoktu. İki ay kadar böyle devam etti.

"Önce gelenin parası sonrakine"

Bursa'da ofis olarak iki katlı bir yer kiraladı. Bursa'nın köylerinden fason olarak sucuk, bal, peynir ve tereyağı yaptırıyordu. Bunları Çiftlikbank üretimi diyerek şarküteri de satıyordu. Oyunculara da bu arada para veriyordu. Ancak bu sistem sonradan katılanın parasını eskiden katılana vermek şeklinde oluyordu. Sistem bu şekilde işliyordu."