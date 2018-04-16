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Çiftlikbank CEO'sundan yeni fotoğraf; su parkına gitmiş

En son Uruguay ve Arjantin'de görünen Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok

16 Nisan 2018 17:44

Çiftlik Bank adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaşıldı. Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri… Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.

Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara yer verilen habere göre Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var… Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K.’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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Çiftlikbankuruguaymehmet aydın

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