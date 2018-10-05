Çiftlikbank bitti, Enerji Emlak başladı

İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren “Enerji Emlak” isimli bir firmanın bir çok kişiyle iletişime girdiği ve “Enerji içeceği” satıyoruz diyerek aradıkları kişilerden saadet zinciri benzeri bir yöntemle para topladığı iddia edildi.

Dolandırıldığından şüphelenen bir kaç şahısın Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Polisin yaptığı ifade işlemlerinde dolandırıcılıkla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

10 bin liralık katılım payı!

Enerji içeceklerini satarak yüksek kâr teklif eden şüpheliler milyonlarca lira para topladı. Enerji Emlak'a para yatıranlar yeni müşteri bulduklarında katılım payı olarak 10 bin lira pay aldı. İlk başta kâr payı da alan müşteriler sistem genişledikçe paralarını alamaz oldu. Daha sonra ise sözde firmanın yetkilileri alacaklıları sürekli bahanelerle geri gönderdi. Yatırdıkları parayı isteyen yaklaşık yüzlerce mağdur 1 yıldır para alamadı.

“Çiftlikbank sahipleri sütle, bunlar enerji içeceğiyle dolandırdı”

Mağdurlardan birinin yakını “Çiftlikbank sahipleri sütle, bunlar enerji içeceğiyle dolandırdı” derken şebekenin farklı yöntemlerle müşterileri oyalandığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheliler her gelen mağdura farklı yalanlar söyledi. Şüphelilerin sözlü beyanlarına göre; O yalanlar arasında “Dolar yükseldi, etkilendik” “Trump'la kavga ettik” gibi gerçek dışı iddialar da olduğu belirtildi.

Operasyon kararı alındı: 12 gözaltı

Polisin tespitlerine göre şu ana kadar 100 milyon liralık dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi için operasyon kararı alındı. Aralarında emekli polislerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise çok sayıda evrak bulunduğu belirtildi.