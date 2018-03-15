Çiftlikbank 2017: Projemiz, yüzde 30 devlet teşvik ve hibeleri kullanılarak yapılacak

Binlerce kişiden milyonlarca lira toplayan "Çiftlikbank", 2017'de bir projesinde "devletten yüzde 30 teşvik ve hibe kullandığını" duyurdu belirlendi.

2017'de şirketin Twitter hesabından, "Türkiye'nin en büyük 'Dev Süt ve Besi Sığırcılığı İşletmesi' projemizin 23 Aralık Cumartesi günü Konya Akşehir'de temel atma törenimiz var" bilgisi paylaşılarak, "Toplam yatırım miktarı 700.000.000 TL, % 30 Devlet teşvik ve hibeleri kullanılarak yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.