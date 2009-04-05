Çiftlik evinden cephane çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul'un yeni ilçelerinden Arnavutköy'ün Yeniköy bölgesinde saklanan çok sayıda silah ve mühimmatı ortaya çıkardı.



Jandarmanın yaptığı operasyonda Yeniköy’de Tayfun K. isimli şahsın, Orhan Ç. ve Kamil P. isimli şahıslara ait çiftlik ve evlerde silah ve mühimmat sakladığı belirlendi.



Ev ve çiftliklerinde yasadışı silah ve mühimmat sakladığı belirlenen Orhan Ç. ve Kamil P. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda 4 adet Kaleşnikof, 1 adet bilye atar tabanca, 7 adet av tüfeği, 359 adet Kaleşnikof fişeği, 22 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 8 adet M 16 Piyade tüfeği fişeği, 2 adet 9.65 mm. tabanca fişeği, 6 adet bilye tabanca mermisi, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, ele geçirildi. Adliye'ye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.





