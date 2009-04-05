T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiftlik evinden cephane çıktı

Jandarma, İstanbul'un yeni ilçelerinden Arnavutköy'deki bir çiftlik evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

05 Nisan 2009 03:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul'un yeni ilçelerinden Arnavutköy'ün Yeniköy bölgesinde saklanan çok sayıda silah ve mühimmatı ortaya çıkardı.

Jandarmanın yaptığı operasyonda Yeniköy’de Tayfun K. isimli şahsın, Orhan Ç. ve Kamil P. isimli şahıslara ait çiftlik ve evlerde silah ve mühimmat sakladığı belirlendi.

Ev ve çiftliklerinde yasadışı silah ve mühimmat sakladığı belirlenen Orhan Ç. ve Kamil P. isimli şahıslar eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda 4 adet Kaleşnikof, 1 adet bilye atar tabanca, 7 adet av tüfeği, 359 adet Kaleşnikof fişeği, 22 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 8 adet M 16 Piyade tüfeği fişeği, 2 adet 9.65 mm. tabanca fişeği, 6 adet bilye tabanca mermisi, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, ele geçirildi. Adliye'ye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24