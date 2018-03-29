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Çiftlik Bank'tan sonra Birlik Beraberlik Çiftliği'ne operasyon: 2 gözaltı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ÇİFTLİK Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı

29 Mart 2018 13:18

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ÇİFTLİK Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.

İstanbul’da, Çiftlik Bank benzeri ‘piramit satış yöntemi’ bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma yaptı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi\'nde bulunan merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin  merkezinde yaptığı arama da  şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.

ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE YAPILAN AÇIKLAMA

Şirketin internet sitesinde (https://bbciftligi.com) yapılan açıklamada, ‘BB Hayvancılık Bakanlık soruşturması nedeniyle üye alımlarımız durdurulmuştur’ ve ‘Birlik Beraberlik Çiftliğinin saadet zincirleriyle herhangi bir alakası yoktur. (Çiftlikbank vs.)’ şekilde uyarılar bulunduğu dikkat çekti.

ŞİRKET SAHİBİ SERKAN EREN’İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Şirket sahibi Serkan Erden sosyal medya hesabından 21 Mart’ta yaptığı ‘Kamuoyuna Duyurulur’ başlığıyla yaptığı paylaşımda da şöyle demişti:

 “Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık Anonim Şirketinin ve şahsımın ponzi ve saadet zincirleriyle hiçbir alakası ve çalışması yoktur. Şirketimiz Gümrük Bakanlığı tarafından incelendiğinden dolayı yatırımcı kabul edilmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanan 11 şirket arasında içinde sanal oyun olmayan ve şu an sistemi, telefonları açık olan, gerçek üretim yapan ve yapmaya devam eden tek firma olarak halen yerimizdeyiz ve işlerimize devam etmekteyiz. Hakkımızda çıkan haberlere itibar etmemekte ve ticaretimize devam etmekteyiz, yatırımcılarımıza ödemelerimizi yapmaya başladık. Şahsımın ve firmamızın arkasında duran tüm yatırımcılarımıza ve dostlarımıza canı gönülden teşekkür eder, yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği her cezaya şahsım ve şirketim adına hiçbir itirazda bulunmamaktayız. Haberlerde çıkan 1 Milyon TL’sine el koyuldu ve sanal oyun haberi tamamen asılsızdır itibar etmeyiniz.”

(FOTOĞRAF)


 

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