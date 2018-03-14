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Çiftlik Bank yöneticisi: Güvenlik görevlisi olarak alındım, yönetim kurulu üyesi yapıldım

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak (35), İstanbul'da yakalandı

14 Mart 2018 16:49

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank\'ın yönetim kurulu üyesi ve Taraklı\'daki tesisten sorumlu olan Cemal Çolak (35), İstanbul\'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çolak, işe güvenlik görevlisi olarak alındığını, sonra yönetim kurulu üyesi yapıldığını ileri sürdü. Şirketin yöneticilerinden S.A. ise savcılığa teslim oldu.
Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu, yüksek kâr vaadiyle çiftçilerden hayvan alan ancak bir süredir üyelere ödeme yapmadığı belirtilen Çiftlik Bank\'a yönelik, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı arama kararı cıkardı. Taraklı ilçesinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi\'nde arama yapılırken, evraklara el konuldu. Soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank\'ın yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Taraklı\'da bulunan tesislerin sorumlusu olan Cemal Çolak\'ı İstanbul Üsküdar\'daki evine yapılan operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Çolak, Taraklı\'daki tesise güvenlik görevlisi olarak işe alındığını, daha sonra şirket müdürü, devamında ise yönetim kurulu üyesi yapıldığını ifade etti. Cemal Çolak, son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle şüphelenince şirket müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi.
Taraklı\'daki tesiste yapılan aramada, 21 bin 529 tavuk, yedi emin olarak bakım sorumlusuna zimmetlendi.
SAVCILIĞA TESLİM OLDU
Diğer taraftan, Çiftlik Bank CEO\'su ve Genel Müdürü Mehmet Aydın\'ın eşi ve yönetim kurulu üyesi S.A.\'nın, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek teslim olduğu belirtildi. Sakarya polisinin, Mehmet Aydın ile yönetim kurulunun diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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