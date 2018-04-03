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Çiftlik Bank soruşturmasında kırmızı bültenle aranan isim Bulgaristan'da yakalandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

03 Nisan 2018 23:34

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç Bulgaristan’da yakalandı.

Çiftlik Bank olayına dair ilk soruşturma Sakarya'da başlamıştı. Buradaki soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında baş fail Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var. Savcılık ayrıca organizasyonunun üst düzey yöneticileri konumunda olan 6 kişi hakkında da Kırmızı Bülten talep etti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor.

Listenin başında şirketin sahibi Mehmet Aydın bulunuyor. Mehmet Aydın, en son Uruguay'da görülmesinin ardından kayıplara karışmıştı. Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor. Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın 'teknik' ekibinden. Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor. Ondan sonra gelen Osman Naim Kaya'nın en kritik isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Zira Mehmet Aydın'ın Urugay'daki bütün bağlantılarını ve düzenini organize eden kişi. Aydın'ın paraları onun üzerinden kaçırdığı değerlendiriliyor. Şu anda Uruguay'da tutuklu. Türkiye iadesi için harekete geçti. Henüz bu konuda bir netice yok. Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Babası Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den... Son sırada bulunan Düzgün Genç ise Bulgaristan'da yakalandı. 

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çiftlik banksoruşturmakırmızı bülten

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