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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

20 Mart 2018 04:28

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Çiftlik Bank\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Çanakkale, Bursa ve Manisa\'da yakalanan Ü. G., S.A., S.A.E. ve E.T Sakarya\'ya getirildi. 3 gündür sorguda bulunan 4 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Daha önce şirket CEO\'su Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın, yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ve H.T tutuklanırken, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 7\'ye yükseldi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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