Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın, savcılıkta 5 saat ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

5 saat sürdü

Savcılık, yaklaşık 5 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.