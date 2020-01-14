Çiftlik Bank mağdurları dedektif tuttu

Çiftlik Bank mağdurları, dolandırıcı firari sanık Mehmet Aydın'ın bulunması için dedektif tuttu. Aydın'ın Uruguay ve Ukrayna'da olduğuna dair iddiaların ardından dedektif Mehmet Uzuner son olarak "Brezilya'da olduğunu biliyoruz" dedi.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL üzeri parayla kayıplara karışan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı arama çalışmaları sürüyor. Aydın, en son Uruguay'da lüks bir otomobil içinde görüntülenmiş daha sonra da hakkında Ukrayna'da olduğu iddiaları çıkmıştı. Çiftlik Bank kullanarak dolandırılan mağdurlar Aydın'ı bulmak için bir dedektifle anlaştı.

Dedektif Mehmet Uzuner çalışmalarını şöyle anlattı: “Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu doğru değil. Aydın’ın Brezilya’da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor.