Çiftlik Bank kurucu Mehmet Aydın'ın avukatı: Aydın, durum kötüye gidiyor diye yurt dışına kaçmıyor, geri dönmemek istiyor sadece

‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın avukatı Fatih Kuş, dava dosyasındaki bilirkişi raporlarına itiraz edeceklerini söyledi. Kuş, "Zaten yurtdışına çıkarken buradaki işler farklı bir hal almamıştı. Yurtdışına 2018'in Ocak ayında çıkıyor ve kendisi yurtdışına çıktığında kendisi ile ilgili durumlar çıkmaya başlıyor. Sonra da dönmemeye karar veriyor. Durum kötüye gidiyor diye kaçmıyor. Geri dönmemek istiyor sadece." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinem Nazlı Demir'in haberine göre, Avukat Kuş, "Neden teslim olduğu ile ilgili birçok bilgi mevcut. Hangi bilgi doğru?" sorusuna, "Neden teslim olduğu ile ilgili verilen bilgiler yanlış. Ailesi ile ilgili bir durum mevcut değil. Bu beyanlar nasıl yayıldı biz de bilmiyoruz. Zararları giderebileceğini düşündüğü için teslim olma kararı aldı ve teslim oldu." yanıtını verdi.

Kuş şunları kaydetti:

Ödemeleri nasıl yapmayı planlıyor?

Dosyada gizlilik kararı kalktıktan sonra bu beyanlar ortaya çıkacak ve hepimiz rahatlamış olacağız.

Dosyada toplam kaç sanık var?

Şu an tutuklandığı dosyada tek sanık Mehmet Aydın fakat yargılandığı birden fazla dosya var. Diğer dosyalardan birinde yirmiye yakın sanık mevcut. Diğer sanıklar eklenir mi ve dosyalar birleşir mi bilmiyoruz, bu savcının kararı.

Bu dosyada sizin amacınız beraatine yönelik mi olacak?

Evet öncelikle beraati için çalışacağız. Sonrasında en az cezayı almasına yönelik uğraşacağız. Kendisi zaten aşamaları bir bir anlattı ve ifade etti. Bu amacın oluşup oluşmadığı henüz net değil, buna mahkeme karar verecek. Müvekkilimizin beyanları böyle bir amacının olmadığı yönünde. Dosyadaki beyanlara bakıldığında bu durumlar da ortaya çıkacaktır.

Yurtdışına çıkmasındaki sebep nedir?

Zaten yurtdışına çıkarken buradaki işler farklı bir hal almamıştı. Yurtdışına 2018'in Ocak ayında çıkıyor ve kendisi yurtdışına çıktığında kendisi ile ilgili durumlar çıkmaya başlıyor. Sonra da dönmemeye karar veriyor. Durum kötüye gidiyor diye kaçmıyor. Geri dönmemek istiyor sadece.

Açılışı yapılan fabrikalarda üretimin olmadığı belirtiliyor. Bu durum hakkında ne diyorsunuz?

Bu iddialara ilişkin bilirkişi raporları var ama eksikler. Biz bu raporlara da itirazlarımızı yapacağız ve mahkeme süresince ortaya çıkacaktır. Okuyucular diledikleri gibi görüyorlar dosyayı, bizim ümidimiz beraat etmesindedir.