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Çiftlik Bank gözaltıları adliyeye sevk edildi

İstanbul,(DHA) ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Çiftlikbank'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

12 Nisan 2018 16:16

İstanbul,(DHA)
ÇİFTLİKBANK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Balıkesir\'de düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Çiftlikbank\'ın firari muhasebe sorumlusu da yakalanmıştı. Operasyonda Çiftlikbank\'a ait, bitcoin tarlası olarak adlandırılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmişti.  Zanlılardan 1\'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 8 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi. 

 


 

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