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Çiftlik Bank benzeri yapının CEO'su yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

HOPA (Artvin), (DHA)- İZMİR'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO'su Tamer Budak, Sarp Sınır Kapısı üzerinden G

31 Ağustos 2018 17:51

HOPA (Artvin), (DHA)- İZMİR\'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO\'su Tamer Budak, Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan\'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
İzmir\'de, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden kazanç vaadiyle 60 milyon TL\'ye yakın para topladığı öne sürülen Fons Şirketler Grubu\'na yönelik operasyon başlatıldı. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınan şirketin hesaplarına bloke konuldu. Şirketin CEO\'su Tamer Budak hakkında ise arama kararı çıkarıldı.
Tamer Budak\'ın, Artvin\'in Hopa ilçesine geldiği ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden sahte pasaportla Gürcistan\'a geçiş yapacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, Budak, saklandığı bir evde yakalandı. Hopa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Tamer Budak\'ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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