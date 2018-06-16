T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiftliğe yıldırım düştü; 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 5 inek ve 3 buzağı telef oldu

16 Haziran 2018 16:32

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, bir besi çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu 5 inek ve 3 buzağı telef oldu.
Çivril\'de dün saat 23.00 sıralarında aniden bastıran sağanak sırasında Yuva Mahallesi\'nde oturan Kahraman Yüksel\'e ait besi çiftliğine yıldırım düştü. Yüksel, hayvanlarının telef olduğunu fark edip, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, 5 inek ve 3 buzağının telef olduğunu belirledi. 3 ineğin ise sağ olarak kurtulduğu tespit edildi.
Besihanede bulunan hayvanların geçen yıl kredi kullanılarak alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tunay YAZICIÇİVRİL Denizli DHA DENİZLİMahallesiKahraman YükselYükselGelenBesihanedeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24