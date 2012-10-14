T24 LogoT24 Logo
Dünya

Namus cinayetlerine karşı 'Aşk Komandoları' kuruldu

Hindistan’da ‘Aşk Komandoları’ adlı bir grup, genç çiftleri korumak için harekete geçti

14 Ekim 2012 13:17

Her yıl milyonlarca kişinin namus cinayetine kurban ettiği Hindistan'da "Aşk Komandoları" isimli avukatların kurmuş olduğu grup, genç çiftleri korumak için harekete geçti.

11 bin gönüllünün destek verdiği grup, ailelerinin evlenmelerine izin vermedikleri çiftleri koruma altına alıyor.

Söz konusu grup, 24 saat açık yardım hattı ile çiftler, güvenli evlere yerleştiriyır, yiyecek veriyor ve yasal danışmanlık imkanı sağlıyor. Bunların dışında çiftler için resmi nikah yapılmasına da aracı oluyorlar.

2010 yılında kurulmuş olan Aşk Komandoları, şimdiye kadar tam 20 bin çifte yardım etti.

Koruma altına alınanlardan 22 yaşlarındaki Devender ve Lalite isimlerindeki çift şuanda güvenli bir evde kalıyor. Devender'in, Lalita'dan daha düşük bir kastta olması sebebiyle genç kızın ailesi birlikteliklerine itiraz etmiş. Ancak Aşk Komandoları sayesinde ayrılmak istemeyen çift, mutlu sona ulaştı.

ETİKETLER

aşk komandolarıhindistançift

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24