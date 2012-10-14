Namus cinayetlerine karşı 'Aşk Komandoları' kuruldu

Her yıl milyonlarca kişinin namus cinayetine kurban ettiği Hindistan'da "Aşk Komandoları" isimli avukatların kurmuş olduğu grup, genç çiftleri korumak için harekete geçti.

11 bin gönüllünün destek verdiği grup, ailelerinin evlenmelerine izin vermedikleri çiftleri koruma altına alıyor.

Söz konusu grup, 24 saat açık yardım hattı ile çiftler, güvenli evlere yerleştiriyır, yiyecek veriyor ve yasal danışmanlık imkanı sağlıyor. Bunların dışında çiftler için resmi nikah yapılmasına da aracı oluyorlar.

2010 yılında kurulmuş olan Aşk Komandoları, şimdiye kadar tam 20 bin çifte yardım etti.

Koruma altına alınanlardan 22 yaşlarındaki Devender ve Lalite isimlerindeki çift şuanda güvenli bir evde kalıyor. Devender'in, Lalita'dan daha düşük bir kastta olması sebebiyle genç kızın ailesi birlikteliklerine itiraz etmiş. Ancak Aşk Komandoları sayesinde ayrılmak istemeyen çift, mutlu sona ulaştı.